Когда вернется в строй Головин? Мнение бывшего врача сборной

Бывший врач сборных СССР и России, а также "Локомотива" Савелий Мышалов считает, что 22-летний хавбек "Монако" Александр Головин восстановится к осенним матчам национальной команды – в Лиге наций с Турцией (7 сентября, Трабзон) и товарищескому с Чехией (10 сентября, Ростов-на-Дону).

Сегодня, 8 августа, полузащитник получил травму голеностопа во время тренировки в клубе. По словам самого игрока, на реабилитацию уйдет 3-4 недели.

– Это считается тяжелой травмой? – вопрос Мышалову.

– Растяжение связок голеностопа квалифицируется как повреждение средней тяжести.

– Как долго оно лечится?

– Смотря, как Александра станут восстанавливать. На мой взгляд, сроки возвращения в строй несколько завышены. Нужно, конечно, вживую смотреть на степень травмы, но я думаю, что это ненадолго. Если использовать все методы, в том числе, физиотерапию, то реабилитация пойдет намного быстрее.

– К началу сентября Головин успеет поправиться?

– Запросто, уверен в этом. Если там нет разрыва голеностопного сустава, что, кстати, может быть, то лечение займет меньше времени. (Арман МКРТЧЯН)