Кержаков снялся в сериале "Большая игра"

Экс-форвард сборной России Александр Кержаков стал героем сериала о российском футболе.

Картина называется "Большая игра". Продюсерами ситкома стали Вячеслав Муругов, Давид Кочаров и Тина Канделаки. Среди актеров: Дмитрий Губерниев и экс-футболист сборной России Роман Широков.

– Ребят, я снялся в новом проекте Большая игра, – написал Кержаков в своем Инстаграме. -Это крутой сериал про наш российский футбол. Он классный. И сериал, и футбол. Советую всем посмотреть в понедельник 27 августа в 20-00 на СТС.