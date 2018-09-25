Капитан сборной Доминики: "Черчесов провел потрясающую работу - невозможно было поверить, что Россия пройдет Испанию"

Капитан сборной Доминики Гленсон Принс в разговоре с корреспондентом "СЭ" объяснил, почему проголосовал за Станислава Черчесова при выборе лучшего тренера мира по версии ФИФА, отдав ему третье место.

- Я выбрал Черчесова, потому что он провел потрясающую работу со сборной России. Никто не ожидал от вашей команды подобного выступления – особенно невозможно было поверить, что Россия пройдет Испанию. Вот причина моего выбора, - сказал Принс. (Егор Бычков)

Напомним, накануне были подведены итоги голосования, в котором принимали участие капитаны и тренеры сборных, а также журналисты. Главный тренер сборной России занял девятое место, опередив таких специалистов, как англичанин Гарет Саутгейт (10 место) и итальянец Массимилиано Аллегри (11). Лучшим тренером мира по версии ФИФА стал француз Дидье Дешам, который привел сборную Франции к победе на ЧМ-2018.

Каймановы острова и Сент-Люсия – за Черчесова! Кто считает нашего тренера лучшим