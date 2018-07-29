Илья Ковальчук: "Знаем, что Дзюба сказал Путину, но хоккей в России - спорт номер один"

Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук - о чествовании футбольной сборной России и о том, сменить ли коньки на бутсы Владимир Путин, как советовал ему Артем Дзюба.

- Ребята футболисты - красавцы. Мы за них болели. Были на матчах с Испанией, с Хорватией - супер игры были. Молодцы, - сказал хоккеист в эфире телеканала "Россия 24". - Сегодня видели Артема Дзюбу и знаем, что он сказал Владимиру Владимировичу, то пора менять коньки на бутсы. Но я думаю, что наш президент - правильный человек, который сделает правильный выбор. В России, конечно же, хоккей - спорт номер один.

Сборная России дошла до 1/4 финала чемпионата мира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 – пенальти).