Гендир "Тосно": "Заболотный и Чернов заслужили вызов в сборную России"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко считает, что нападающий Антон Заболотный и полузащитник Евгений Чернов заслужили вызов в сборную России для подготовки к контрольным матчам с командами Кореи и Ирана. Он также добавил, что будет рад, если игроками заинтересуются серьезные клубы.

Напомним, сегодня главный тренер национальной команды Станислав Черчесов огласил список из 27 футболистов, вызванных в сборную.

– Ребята молодцы, проявляют себя в каждом матче. Я рад за них, они этот вызов заслужили. Плюс к этому Александра Карницкого вызвали в сборную Белоруссии, а Рошу – в сборную Кабо-Верде, – приводит ТАСС слова Матюшенко. – У нас есть много сложностей, в том числе связанных с подготовкой, с проведением матчей. Ребята их терпят, никто из них не высказывает негатива. Да, мы не так хорошо идем по турнирной таблице, но по отношению к делу ни у кого нет проблем, в каждом матче игроки отдаются полностью. Результат будет, в любом случае мы добьемся, я уверен.

Мы пять лет назад говорили, что хотим, чтобы наши ребята выступали за сборную – правда, планировалось, что это будут воспитанники областного футбола. В сборную, однако, попали другие игроки, но я надеюсь, что нам удастся воспитать и своих футболистов для национальной команды. Как бы то ни было, не из каждой команды вызывают в сборную по два игрока – даже из тех, которые выше нас.

Чернова мы арендовали, он принадлежит "Зениту". А Заболотный у нас на контракте. Если им заинтересуется серьезный клуб, мы будем только рады. Если будут предложения, мы их рассмотрим.

Напомним, матч против Кореи пройдет 7 октября в Москве, против Ирана - 10 октября в Казани.