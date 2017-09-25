Черчесов вызвал в сборную России Кокорина, Дзюбу - нет

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав своей команды на контрольные матчи с Кореей (7 октября, Москва, "Арена ЦСКА", 17:00) и Ираном (10 октября, Казань, "Казань Арена", 19:00), сообщает официальный сайт РФС.

В списке значатся 27 футболистов, в том числе лучший бомбардир чемпионата России Александр Кокорин из "Зенита", который не приглашался в национальную команду с ноября прошлого года и пропустил Кубок конфедераций-2017.

Полностью список выглядит так (позиции игроков приведены согласно сайту РФС):

вратари – Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Арсенал"), Андрей Лунев ("Зенит");

защитники – Виктор Васин (ЦСКА), Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба – "Рубин"), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – "Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция);

полузащитники – Александр Головин, Алан Дзагоев, Мариу Фернандес (все – ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Игорь Смольников (все – "Зенит"), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все – "Локомотив"), Магомед Оздоев ("Рубин"), Константин Рауш ("Кельн"), Александр Самедов ("Спартак"), Евгений Чернов ("Тосно");

нападающие – Антон Заболотный ("Тосно"), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба – "Зенит"), Федор Смолов ("Краснодар").

РФС обращает внимание на то, что в данном списке возможны изменения.

Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 2 октября в Новогорске.