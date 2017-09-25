Черчесов вызвал в сборную России Кокорина, Дзюбу - нет

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав своей команды на контрольные матчи с Кореей (7 октября, Москва, "Арена ЦСКА", 17:00) и Ираном (10 октября, Казань, "Казань Арена", 19:00), сообщает официальный сайт РФС.
В списке значатся 27 футболистов, в том числе лучший бомбардир чемпионата России Александр Кокорин из "Зенита", который не приглашался в национальную команду с ноября прошлого года и пропустил Кубок конфедераций-2017.
Полностью список выглядит так (позиции игроков приведены согласно сайту РФС):
вратари – Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Арсенал"), Андрей Лунев ("Зенит");
защитники – Виктор Васин (ЦСКА), Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба – "Рубин"), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – "Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция);
полузащитники – Александр Головин, Алан Дзагоев, Мариу Фернандес (все – ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Игорь Смольников (все – "Зенит"), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все – "Локомотив"), Магомед Оздоев ("Рубин"), Константин Рауш ("Кельн"), Александр Самедов ("Спартак"), Евгений Чернов ("Тосно");
нападающие – Антон Заболотный ("Тосно"), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба – "Зенит"), Федор Смолов ("Краснодар").
РФС обращает внимание на то, что в данном списке возможны изменения.
Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 2 октября в Новогорске.
Опрос
- Рубин
- Игорь Акинфеев
- Алан Дзагоев
- Александр Самедов
- Александр Кокорин
- Дмитрий Тарасов (футбол)
- Владимир Габулов
- Виктор Васин
- Владимир Гранат
- Федор Кудряшов
- Локомотив М (футбол)
- Игорь Смольников
- Зенит СПб
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Спартак (футбол)
- Краснодар
- Кельн
- Константин Рауш
- Арсенал Тл
- Магомед Оздоев
- Дмитрий Полоз
- Роман Нойштедтер
- Антон Заболотный
- Мариу Фернандес (футбол)
- Илья Кутепов
- Александр Ерохин (футбол)
- Алексей Миранчук
- Тосно
- Роман Зобнин
- Александр Головин (футбол)
- Антон Миранчук
- Далер Кузяев
- Андрей Лунев
- Георгий Джикия
- Евгений Чернов
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Усе правильно! Чуба должен настоятся, как дорогое вино в итальянских погребах.
12:57
mrleff
Самедов дно, 215 место в рейтинге по оценкам. Его время ушло.
12:52
Subulcus
Зачем в сборной Джикия и Кутепов....Из них защитники как из слона балетный танцор....
12:49
Рюрик 09
Ну всё логично. Вызванные форварды сильнее Дзюбы, под вопросом Заболотный, но он постоянно играет, а Дзюба лавку полирует.
12:44
titan2313
Зачем в сборную вызваны игроки Спартака? Они в клубе еле ходят по полю, их не хватает на 90 минут, а тут ещё сборная. Черчесов матчи РФПЛ скорее всего не смотрит!
12:43
Kupservas
У Дзюбы коленка болит..
12:42
Разбанен досрочно
это он струхнул под нажимом общественного мнения, но сделает все, чтобы выставить Коку дураком. например поставив на неправильную позицию или дав неверные задания его партнерам. инфа 100%!)).
12:41
Igocha
Жирков зачем нужен, он 2 раза на поле появлялся, да и на чм не сыграет из-за дисквалификации
12:36
Ковтун
Тарасов и Оздоев тоже ни о чем.
12:34
Ковтун
Что здесь делает Габулов?
12:32