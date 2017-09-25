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12:25 | Футбол — Сборная России

Черчесов вызвал в сборную России Кокорина, Дзюбу - нет

Главный тренер сборной России Станислав ЧЕРЧЕСОВ (справа) и Александр КОКОРИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" Главный тренер сборной России Станислав ЧЕРЧЕСОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Главный тренер сборной России Станислав ЧЕРЧЕСОВ (справа) и Александр КОКОРИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав своей команды на контрольные матчи с Кореей (7 октября, Москва, "Арена ЦСКА", 17:00) и Ираном (10 октября, Казань, "Казань Арена", 19:00), сообщает официальный сайт РФС.

В списке значатся 27 футболистов, в том числе лучший бомбардир чемпионата России Александр Кокорин из "Зенита", который не приглашался в национальную команду с ноября прошлого года и пропустил Кубок конфедераций-2017.

Полностью список выглядит так (позиции игроков приведены согласно сайту РФС):

вратариИгорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Арсенал"), Андрей Лунев ("Зенит");

защитникиВиктор Васин (ЦСКА), Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба – "Рубин"), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – "Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция);

полузащитникиАлександр Головин, Алан Дзагоев, Мариу Фернандес (все – ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Игорь Смольников (все – "Зенит"), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все – "Локомотив"), Магомед Оздоев ("Рубин"), Константин Рауш ("Кельн"), Александр Самедов ("Спартак"), Евгений Чернов ("Тосно");

нападающиеАнтон Заболотный ("Тосно"), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба – "Зенит"), Федор Смолов ("Краснодар").

РФС обращает внимание на то, что в данном списке возможны изменения.

Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 2 октября в Новогорске.

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Материалы сюжета: Октябрь-2017. Россия vs Корея и Иран
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КОММЕНТАРИИ (10)
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Гаттузо Крут!!!!!!#!

Усе правильно! Чуба должен настоятся, как дорогое вино в итальянских погребах.

12:57

mrleff

Самедов дно, 215 место в рейтинге по оценкам. Его время ушло.

12:52

Subulcus

Зачем в сборной Джикия и Кутепов....Из них защитники как из слона балетный танцор....

12:49

Рюрик 09

Ну всё логично. Вызванные форварды сильнее Дзюбы, под вопросом Заболотный, но он постоянно играет, а Дзюба лавку полирует.

12:44

titan2313

Зачем в сборную вызваны игроки Спартака? Они в клубе еле ходят по полю, их не хватает на 90 минут, а тут ещё сборная. Черчесов матчи РФПЛ скорее всего не смотрит!

12:43

Kupservas

У Дзюбы коленка болит..

12:42

Разбанен досрочно

это он струхнул под нажимом общественного мнения, но сделает все, чтобы выставить Коку дураком. например поставив на неправильную позицию или дав неверные задания его партнерам. инфа 100%!)).

12:41

Igocha

Жирков зачем нужен, он 2 раза на поле появлялся, да и на чм не сыграет из-за дисквалификации

12:36

Ковтун

Тарасов и Оздоев тоже ни о чем.

12:34

Ковтун

Что здесь делает Габулов?

12:32