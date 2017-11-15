09:16 | Футбол — Сборная России

Фурсенко навестил Лунева в больнице

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Президент "Зенита" Сергей Фурсенко навестил в больнице голкипера сборной России Андрея Лунева. Вратарь получил травму в товарищеском матче с Испанией (3:3). Лунев в столкновении с Родриго заработал сотрясение мозга и скальпированную рану лобной области. Сроки его восстановления станут известны позже.

"Фурсенко ночью приехал в больницу к Луневу. Удивив многих, поскольку это, прямо скажем, необычно для многих боссов. Прямо в операционную зашел и поддерживал его. Не знаю, кто еще из клубных боссов поступил бы так и дай Бог, чтобы поводов таких не было никогда у них. Но поступок Фурсенко очень много говорит о его отношении к игрокам", - сообщил в своем Твиттере постоянный колумнист "СЭ" Илья Казаков.

Жуткая травма Лунева. Что надо знать об этом

Россия - Испания

 

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (1)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

руководитель команды приехал к считай основному своему сотруднику в больницу, а у нас это вызывает неподдельное удивление. страна рабов.

09:57