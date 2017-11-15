Фурсенко навестил Лунева в больнице

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко навестил в больнице голкипера сборной России Андрея Лунева. Вратарь получил травму в товарищеском матче с Испанией (3:3). Лунев в столкновении с Родриго заработал сотрясение мозга и скальпированную рану лобной области. Сроки его восстановления станут известны позже.

"Фурсенко ночью приехал в больницу к Луневу. Удивив многих, поскольку это, прямо скажем, необычно для многих боссов. Прямо в операционную зашел и поддерживал его. Не знаю, кто еще из клубных боссов поступил бы так и дай Бог, чтобы поводов таких не было никогда у них. Но поступок Фурсенко очень много говорит о его отношении к игрокам", - сообщил в своем Твиттере постоянный колумнист "СЭ" Илья Казаков.

Жуткая травма Лунева. Что надо знать об этом