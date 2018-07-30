Евгений Трефилов: "Мы до конца не понимаем, какой резонанс имело выступление сборной России на ЧМ-2018"

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов - о награждении футболистов сборной России званием заслуженных мастеров спорта (ЗМС). Некторые спортсмены, включая волейболистку Екатерину Гамову, ранее выступили с критикой минспорта, заявив, что выход в четвертьфинал ЧМ-2018 - недостаточное достижения для присвоения ЗМС.

- Звание ЗМС за 8-е место – по-вашему, перебор?

– Я вчера уже высказался с некоторой критикой на эмоциях. А сегодня посидел и подумал.

– И к чему пришли?

– Мне кажется, мы еще не до конца понимаем, какой резонанс имело выступление сборной России на чемпионате мира. Смотрю новости. Везде главы государств поздравляют нашего президента с организацией турнира и игрой нашей команды. Меня немного смущает только то, что главному тренеру вручили Орден Александра Невского.

– Почему?

– Прочитал, что это награда дается за боевые заслуги. Может быть, стоило дать какой-то трудовой орден. Не знаю… Но коль Президент России так решил, значит, он берет на себя ответственность. Мы же до конца всего не понимаем. Может, это вообще прорывной чемпионат. Черт его знает… Президент так решил, он руководитель страны. Резонанс-то действительно большой. Да, потратили немало денег, но с другой стороны – ведь все нас сейчас поздравляют! Черчесова надо было наградить. Он играл ва-банк. Где-то немного повезло, но в целом профессионально сработал. Ему надо было отдать должное. Не нужно сейчас кричать, что это было сделано зря. (Виталий АЙРАПЕТОВ)