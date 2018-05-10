Евгений Бушманов: "Не вызвали Чалова в молодежную сборную по договоренности с Черчесовым"

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов отметил, что нападающий ЦСКА Федор Чалов не вызван в команду по согласованию с главным тренером основной сборной Станиславом Черчесовым. Напомним, что молодежная команда с 14 по 20 мая проведет сбор.

– Не вызвали Федора [Чалова] на ближайшие матчи, так как есть договоренность с Черчесовым, – цитирует ТАСС Бушманова. – Чалов рассматривается в качестве кандидата на попадание в состав сборной на чемпионат мира.

Сборная России начнет учебно-тренировочный сбор в преддверии чемпионата мира 18 мая.