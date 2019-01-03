15:08 | Футбол — Сборная России

Экс-президент "Астаны": "Уверен, сборная Казахстана "попьет крови" у соперников в отборе Евро-2020"

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Экс-президент "Астаны"  Саян Хамитжанов оценил перспективы сборной Казахстана в отборочном турнире Евро-2020. В одной группе с командой сыграют сборные Бельгии, России, Шотландии, Кипра и Сан-Марино.

- Нужно быть реалистами. Бельгия и Россия – явные фавориты нашей отборочной группы, но я уверен, что наша сборная у основных соперников "крови попьет", - цитирует экс-президента Kazfootball. -  Сейчас подбирается хорошая сборная, в составе которой много молодых игроков, и я верю в них! Прежние наши сборные, на мой взгляд,  никогда не показывали такого качественного футбола, как нынешний созыв. Думаю, что, во многом, это связано с полученным сборниками опытом еврокубковых сражений самого высокого уровня.

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Дополнительная информация

http://kazfootball.kz/news/33774

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