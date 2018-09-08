Дзюба и Кудряшов пройдут дополнительное обследование

Форвард "Зенита" Артем Дзюба и защитник "Рубина" Федор Кудряшов покинут расположение сборной России и отправятся в Москву для выполнения дальнейшего обследования и проведения стартовой терапии, информирует пресс-служба национальной команды.
По результатам МРТ у Кудряшова диагностировано повреждение мышц бедра, у Дзюбы появился дискомфорт в области поясницы.
Россия в пятницу, 7 сентября, одержала победу над Турцией в матче Лиги наций (2:1). Дзюба вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл все 90 минут. Кудряшов вышел в стартовом составе и был заменен на 82-й минуте встречи.
В понедельник, 10 сентября, в Ростове-на-Дону команда Станислава Черчесова проведет товарищескую игру против Чехии.
Россия – Чехия: товарищеский матч, 10 сентября 2018, онлайн-трансляция встречи – в 19.00 (время московское)
Все о сборной России по футболу – здесь
По результатам МРТ у защитника Федора Кудряшова диагностировано повреждение мышц бедра, а у форварда Артема Дзюбы появился дискомфорт в области поясницы. Оба игрока сегодня вылетят в Москву для выполнения дальнейшего дообследования и проведения стартовой терапии.– Сборная России (@TeamRussia) 8 сентября 2018 г.