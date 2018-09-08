Дзюба и Кудряшов пройдут дополнительное обследование

Форвард "Зенита" Артем Дзюба и защитник "Рубина" Федор Кудряшов покинут расположение сборной России и отправятся в Москву для выполнения дальнейшего обследования и проведения стартовой терапии, информирует пресс-служба национальной команды.

По результатам МРТ у Кудряшова диагностировано повреждение мышц бедра, у Дзюбы появился дискомфорт в области поясницы.

Россия в пятницу, 7 сентября, одержала победу над Турцией​ в матче Лиги наций (2:1). Дзюба вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл все 90 минут. Кудряшов вышел в стартовом составе и был заменен на 82-й минуте встречи.

В понедельник, 10 сентября, в Ростове-на-Дону команда Станислава Черчесова проведет товарищескую игру против Чехии.

Россия – Чехия: товарищеский матч, 10 сентября 2018, онлайн-трансляция встречи – в 19.00 (время московское)

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