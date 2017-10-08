Дмитрий Тарасов: "Мы не должны терять концентрацию и пропускать такие мячи, как от корейцев"

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Дмитрий Тарасов считает, что национальная команда не должна пропускать такие мячи, которые случились в концовке контрольной встречи с Кореей (4:2). Он также добавил, что это произошло из-за потери концентрации.

– У всех положительные эмоции, добились хорошего результата, – рассказал Тарасов. – Нюансы разберем позже. Завтра тренер расскажет, почему допустили ошибки и пропустили два гола.

– Что произошло с командой после 85-й минуты, когда пропустили два гола от корейцев?

– Думаю, что это была потеря концентрации. Мы не должны так играть, нельзя пропускать такие голы.

– Можно сказать, что до 85-й минуты была лучшая игра сборной за последнее время?

-Трудно сказать. Самое главное, что мы выиграли. (Павел ГУРЕВИЧ)

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