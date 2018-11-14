Дмитрий Булыкин: "В ближайших матчах Ари может помочь команде, но это точно не человек на перспективу"

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин считает, что тренерскому штабу сборной России стоит обратить внимание на молодых российских игроков, а не легионеров. Тем не менее, по его мнению, нападающий "Краснодара"​ Ари может помочь национальной команде.

– Конечно, легионеры есть практически во всех сборных, но я бы больше внимания обращал на молодых российских игроков, – цитируют "Известия" Булыкина. – У нас большая страна, и очень много талантов. Вызов в сборную для молодого футболиста – это большая мотивация и стимул работать над собой. Что касается Ари, то он уже возрастной футболист. Конечно, в ближайших матчах он может помочь команде, но это точно не человек на перспективу.