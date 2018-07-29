Динияр Билялетдинов: "Нам в 2008 году тоже давали ЗМС за третье место на чемпионате Европы"

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов отметил, что никому из болельщиков национальной команды не стало плохо от того, что игроки за выступление на чемпионате мира 2018 года получили звания заслуженных мастеров спорта.

Ранее волейболистка Екатерина Гамова и другие известные российские спортсмены подвергли критике Министерство спорта за присвоение вышеуказанных званий. По их мнению, выход российских футболистов в четвертьфинал чемпионата мира является недостаточным для получения ЗМС и обесценивает достижения олимпийцев, которым для получения званий ЗМС необходимо стать призерами Олимпиады или победителями мировых первенств.

- Наверное, это аванс на будущее, нам в 2008 году тоже давали звания заслуженных мастеров спорта за третье место на чемпионате Европы, - цитирует ТАСС Билялетдинова. - Сейчас вроде команда не выиграла, но получила награды - это порыв отблагодарить футболистов со стороны общества и государства. Они порадовали нас, болельщиков, и никому от этого плохо не стало. Просто, мне кажется, надо пересматривать эти вещи, определить жесткие рамки.