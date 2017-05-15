Денис Глушаков: "Присутствие шести игроков "Спартака" в сборной приятно, но надо притираться"

Полузащитник сборной России и "Спартака" Денис Глушаков подчеркнул, что наличие шести футболистов красно-белых в расширенном составе национальной команды для подготовки к Кубку конфедераций 2017 года - это приятный факт. При этом он отметил, что важно найти взаимопонимание с игроками из других клубов.

Ранее стал известен расширенный состав сборной, состоящий из 30 игроков. Помимо Глушакова в список попали еще пять футболистов "Спартака" - Илья Кутепов, Дмитрий Комбаров, Георгий Джикия, Роман Зобнин и Александр Самедов.

- Вызов в сборную - это всегда праздник для меня, ведь это мечта любого футболиста, тем более в стране пройдет первый Кубок конфедераций, и многие мечтают сыграть на таком уникальном турнире, - приводит ТАСС слова Глушакова. - На чемпионатах мира и Европы я играл, а на Кубке конфедераций еще нет. Это пока расширенный список, дай бог попасть в основной список. На Кубок конфедераций надо ехать, ставить перед собой цели и многое доказывать тренерскому штабу и самому себе.

Конечно, когда в сборной выступают игроки из твоей команды, это хорошо, потому что ты видишь их каждый день и притираешься к ним. Это приятно, но все же это сборная, здесь другой тренерский штаб и другие цели, другой тренировочный процесс. Хорошо, что нас много, но в сборной есть футболисты из других клубов, с которыми нужно находить взаимопонимание на футбольном поле и притираться к ним. Приезжая в сборную, мы фактически попадаем в другую команду.