22:44 | ФУТБОЛ — Сборная России

Денис Глушаков: "Не считаю, что мы так уж плохо сыграли и с Катаром"

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Полузащитник сборной России Денис Глушаков после товарищеского матча с Румынией (1:0) отметил, что в команде еще выстраивается игра. По его словам, даже в проигранном матче с Катаром (1:2) россияне смотрелись достойно.

– Ничего такого не сделали, команда строится, коллектив тоже. И система игры постоянно меняется, игроки меняются. Все еще впереди, – заявил в эфире программы "Все на Матч!" Глушаков. – Если возвращаться к игре с Катаром, то не считаю, что так уж плохо мы сыграли. Если бы реализовали все свои моменты, то никто ничего не говорил бы. Хотя результат всегда остается. Поэтому такое впечатление. Сегодня тоже было два-три хороших момента. Один реализовали и выиграли.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Thomas_Boy

Сыграли отлично. Черчесий неувиновен.

23:11

Flamenco

Денис! Иногда лучше помолчать...

22:56

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