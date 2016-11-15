Денис Глушаков: "Не считаю, что мы так уж плохо сыграли и с Катаром"

Полузащитник сборной России Денис Глушаков после товарищеского матча с Румынией (1:0) отметил, что в команде еще выстраивается игра. По его словам, даже в проигранном матче с Катаром (1:2) россияне смотрелись достойно.

– Ничего такого не сделали, команда строится, коллектив тоже. И система игры постоянно меняется, игроки меняются. Все еще впереди, – заявил в эфире программы "Все на Матч!" Глушаков. – Если возвращаться к игре с Катаром, то не считаю, что так уж плохо мы сыграли. Если бы реализовали все свои моменты, то никто ничего не говорил бы. Хотя результат всегда остается. Поэтому такое впечатление. Сегодня тоже было два-три хороших момента. Один реализовали и выиграли.