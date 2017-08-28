Далер Кузяев: "Мечтал выступить в футболке сборной России"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев отметил, что мечтал выступить в футболке сборной России. При этом он считает, что ему удалось проявить себя в текущем сезоне, потому что питерцы играют в более атакующий футбол.

– Были уверены в том, что рано или поздно окажетесь в составе сборной?

– Тяжело быть уверенным, наперед не знаешь, – сказал Кузяев. – Конечно, была мечта вступать в футболке сборной России

– Вы – открытие текущего чемпионата. С чем связан такой взлет?

– Не знаю, с чем конкретно, не могу ни с чем это связать. Так получилось, что в этом сезоне удалось мне забить. "Зенит" – более атакующая команда, наверное, поэтому удалось себя проявить и забить мячи.

– Где вам удобней выступать – на фланге или в центре полузащиты?

– Мне без разницы, где тренер поставит, там и буду играть. Мы с Черчесовым еще не обсуждали этот момент, но комфортнее чувствую себя в центре. (Павел ГУРЕВИЧ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, тренировочный сбор национальной команды стартовал 28 августа, а завершится 3 сентября контрольным матчем с московским "Динамо".