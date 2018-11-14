Черчесов рассказал о выступлениях в бундеслиге

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что чемпионат Германии является непростым турниром. Будучи игроком, он выступал за дрезденское "Динамо" с 1993 по 1995 год.

- Часть вашей игроцкой карьеры прошла в Германии. Чем вам памятен этот период?

- Повлияло ли выступление в бундеслиге на меня, пусть Константин Рауш ответит. Первая моя игра была в Лейпциге, правда, на этом месте еще был старая арена. Три раза по моим воротам ударили - три забили. "Динамо" из Дрездена было не такой мощной командой, но у нас был очень хороший коллектив, мы каждый матч играли на 120 процентов. По сравнению с российской лигой это были жернова. Ни одна команда не проходила на полускоростях. Когда мы выходили на каждую игру, мне так хлопали, как хоккейному вратарю, и я не мог понять, почему. Потом стало ясно, что не так просто играть в этой лиге.

Защитник сборной России Константин Рауш, который играл за "Штутгарт" и "Кельн", заявил, что многие его друзья выступают в чемпионате Германии.

- Я сыграл 250 матчей в бундеслиге, и как наш тренер, играл в Лейпциге против "Ред Булл". У меня очень много друзей здесь, и буду очень рад завтра всех видеть. (Игорь Рабинер)

В четверг сборная России проведет контрольный матч против национальной команды Германии.

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