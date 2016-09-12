Черчесов принял участие в семинаре тренеров по итогам Euro-2016

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в семинаре европейских тренеров, организованном под эгидой УЕФА в Париже. Наставник национальной команды положительно оценил мероприятие, на котором подводились итоги проходившего этим летом во Франции чемпионата Европы-2016. По словам Черчесова, на парижском семинаре ему удалось обсудить со многими коллегами детали подготовки команд к большому турниру.

– Впечатления хорошие, удалось узнать много информативного, – приводит ТАСС слова Черчесова. – Хотя мы сами тоже просчитываем многие вещи, они иногда бывают недостаточно глубоки, и здесь мы много нового для себя услышали. Все это надо еще переварить и, естественно, сделать определенные выводы. В кулуарах здесь все сидим то за одним столом, то за другим – друг друга спрашиваем. Есть много интересного, впитываем, но пока всю информацию за такое короткое время сложно переварить.

Напомним, что на Euro-2016 сборная России под руководством Леонида Слуцкого не вышла из группы. После турнира Слуцкого, который решил не продолжать работу в национальной команде, на посту главного тренера сменил Черчесов.