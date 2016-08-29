Черчесов приехал на сбор национальной команды

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прибыл в отель "Шератон", в котором намечен сбор национальной команды перед товарищескими играми, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Одними из первых, еще в половине девятого утра, прибыли футболисты "Краснодара" (Крицюк, Петров и Газинский) и "Ростова" (Джанаев, Новосельцев и Полоз). Черчесов приехал в 10.40 по московскому времени. Сбор продолжится до 13.00.

Сегодня на "Арене Химки" должна пройти открытая тренировка (начало - в 17.30). Завтра сборная отправится в Турцию. Встреча со сборной этой страны пройдет 31 августа в Анталье. Напомним, что 6 сентября подопечные Черчесова на стадионе "Локомотив" в Москве сыграют с командой Ганы.