10:39 | ФУТБОЛ — Сборная России

Черчесов приехал на сбор национальной команды

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прибыл в отель "Шератон", в котором намечен сбор национальной команды перед товарищескими играми, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Одними из первых, еще в половине девятого утра, прибыли футболисты "Краснодара" (Крицюк, Петров и Газинский) и "Ростова" (Джанаев, Новосельцев и Полоз). Черчесов приехал в 10.40 по московскому времени. Сбор продолжится до 13.00.

Сегодня на "Арене Химки" должна пройти открытая тренировка (начало - в 17.30). Завтра сборная отправится в Турцию. Встреча со сборной этой страны пройдет 31 августа в Анталье. Напомним, что 6 сентября подопечные Черчесова на стадионе "Локомотив" в Москве сыграют с командой Ганы.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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oleg_sevan

Я понимаю, была бы новость- что он не прибыл, сказал, что не могу тренировать скудоумных, неполноценных, кривоногих, недоношенных миллионеров. Вот была бы новость! Сразу +100500

11:53

Новоуепинни

Прямо как про президента пишут - прибыл. А чего секунды еще для точности не указали? Столько смешного пафоса перед товарняками никому не нужными с разными отстоями. Лучше про Уэльс не забывайте. 3:0 есиче. И эта - сборы-то нормальные люди на полях и в тренировочных лагерях проводят, а не на халяву в люксовом отеле в джакузях. Чай не Месси и не Рональды. Сначала забивать научитесь и чего-нить выиграйте, а потом по Шератонам, Хиллтонам и Метрополям тусуйтесь, деревяшки кривоногие ))

11:52

oleg_sevan

А что были у него и другие варианты?

11:51

баламошка

saxo38------------------Точно? Не врёшь?

11:20

SS-1525-Sergey

Команда уехала готовиться играть в футбол по клубам!

11:12

баламошка

Всё-таки приехал? Вот это новость! Я переживал, что может одуматься и не приехать.

11:07

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