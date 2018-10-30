"Черчесов поставил перед нами цель выйти в финал". Акинфеев вспоминает чемпионат мира

Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев рассказал, какую цель на ЧМ-2018 ставил главный тренер команды Станислав Черчесов.

- На первом собрании Саламыч (Черчесов) нам сказал, что да, наша цель - финал. Не мог сказать, кто как это воспринимал, у кого какие эмоции были в душе. Все люди разные, - сказал Акинфеев в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - Но когда прошел групповой этап, когда мы обыграли Испанию, пусть даже по пенальти... Когда мы сравняли счет в матче с хорватами, я понял, что мы можем быть как минимум в полуфинале. Что нужно сделать этот шаг. И когда это все закончилось... Видел, что Артем (Дзюба) плакал, многие другие ребята. А мне не хотелось ни плакать, ни хвататься за голову. Просто пустота внутри. Такое ощущение, что я ничего не понимал. Вот был свет - и конец. Темнота какая-то. Прекрасно понимали, что могли оказаться хотя бы в полуфинале и побороться с англичанами. На первом сборе, когда еще был Кубок конфедераций, Саламыч повторял нам, что мы должны быть там (в финале).

На чемпионате мира-2018 сборная России дошла до 1/4 финала, где уступила сборной Хорватии в серии пенальти.