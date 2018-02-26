Черчесов пообщался с игроками сборной России из "Спартака"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов приехал к спартаковским игрокам национальной команды, информирует Твиттер "Спартака".

Черчесов пообщался с Денисом Глушаковым, Александром Самедовым, Ильей Кутеповым и Романом Зобниным.

А с Дмитрием Комбаровым тренер поговорил по телефону, так как защитник был на восстановительных процедурах.

Напомним, что сейчас "Спартак" в Сочи готовится к матчу 1/4 финала Кубка России против "Крыльев Советов".

Денис Глушаков: "Черчесов заехал в гости. Будем усердно работать!"