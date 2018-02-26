Черчесов пообщался с игроками сборной России из "Спартака"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов приехал к спартаковским игрокам национальной команды, информирует Твиттер "Спартака".
Черчесов пообщался с Денисом Глушаковым, Александром Самедовым, Ильей Кутеповым и Романом Зобниным.
А с Дмитрием Комбаровым тренер поговорил по телефону, так как защитник был на восстановительных процедурах.
Напомним, что сейчас "Спартак" в Сочи готовится к матчу 1/4 финала Кубка России против "Крыльев Советов".
Денис Глушаков: "Черчесов заехал в гости. Будем усердно работать!"
У нас гости! 👋– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 26 февраля 2018 г.
Главный тренер @TeamRussia Станислав Черчесов приехал к спартаковским игрокам национальной команды.
Он пообщался с Глушаковым, Самедовым, Кутеповым, Зобниным. А с Комбаровым тренер поговорил по телефону, так как защитник был на восстановительных процедурах. pic.twitter.com/Vdp5dgCfah
- Александр Самедов
- Дмитрий Комбаров
- Денис Глушаков
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Спартак (футбол)
- Илья Кутепов
- Роман Зобнин
shpasic
а с Джикией даже по телефону не пообщался.
17:24 26 февраля
Flamenco
Веселый шашлычник пообщался с поставщиками свежего мяса!
16:41 26 февраля
Flamenco
Надежда сборной Кутепов Илья! Глушаков супер звезда!
16:37 26 февраля