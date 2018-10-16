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Черчесов ответил на вопрос о Кокорине и Мамаеве

Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Главный тренер сборной России  Станислав Черчесов в эфире канала "Россия 24" в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" отметил, что его как тренера интересуют футбольные качества игроков. Он не стал подробно комментировать ситуацию вокруг Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые оказались в СИЗО после двух  драк в Москве.

– Есть жизнь, а есть спорт. То, что случается за полем, это личный вопрос, – подчеркнул Черчесов. – Если человек получает красную карточку, это касается футбола. А то, что за полем, это дело личное. Тогда они должны отвечать как граждане, а не как футболисты.

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