Черчесов объяснил, видит ли в сборной Анюкова и Смольникова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире передачи "После футбола" ответил на вопросы обозревателей "СЭ" Игоря РАБИНЕРА и Сергея ЕГОРОВА о правом защитнике национальной команды. По словам Черчесова, возглавив сборную, он не связывался с Александром Анюковым, который отказался выступать за национальную команду при предыдущих тренерах.

- Считаете, что у вас просто нет правого защитника для схемы с двумя центральными? – вопрос Игоря Рабинера.

- Когда надо играть с двумя, а когда – с тремя? Если есть два топовых центральных – надо играть с двумя. У нас сейчас не было Березуцкого, Игнашевич закончил карьеру в сборной. Ни на одном турнире, кроме Euro-2008, мы не добились ничего со схемой в два центральных защитника. Надо понять, насколько соответствует наша молодежь для такой схемы. Тогда будем четко понимать, чего хотим, и, возможно, эта система станет главной.

- Возглавив сборную, вы связывались с Александром Анюковым и считаете ли, что он может закрыть позицию правого защитника? – вопрос Сергея Егорова.

- Спасибо за вопрос. С Анюковым я не связывался. Мы знаем многих игроков, которые много играли на большом уровне. Но как вы представите ситуацию – я вызываю Анюкова и говорю ему, чтобы он посидел, потому что мне нужно посмотреть молодого футболиста? Такие игроки могут в любую секунду запрыгнуть в уходящий поезд.

Посмотрите на статистику. Из пяти встреч Дзюба сыграл одну, Дзагоев – одну, Смольников – тоже одну. Часто читаю про то, что у нас идут эксперименты. Но какие эксперименты? 10 человек травмированы – кого-то же нужно вызывать. С одной стороны я рад, что сложилась такая ситуация. Футбольный бог дал нам шанс проверить свои силы, даже если мы этого не хотим.

- И все же, правого защитника вообще нет? А Смольников, Фернандес, вы на них рассчитываете?

- Вы смотрите по именам, а мы – по тому, кто на что способен. Многие критиковали Смольникова на Euro. Я его же взял в "Жемчужину", можно сказать, воспитывал его, знаю, на что он способен.