Черчесов хочет зимой провести экспериментальный сбор

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов хочет провести специальные сборы в декабре или феврале. В нем должны принять участие игроки, не задействованные в еврокубках и не попавшие в состав сборной. Напомним, сегодня Черчесов объявил состав на контрольный матч с Коста-Рикой.

– Никаких изменений на вратарской позиции. Вас все устраивает?

– Это тот самый случай, когда не надо шарахаться. Один сбор увидели, сейчас посмотрим другой. Все наши голкиперы выступают в клубах, задействованных в еврокубках. И мы оцениваем их именно на этом уровне. Есть футболисты (не только вратари), которые никогда в жизни не играли в международных турнирах, только во внутреннем чемпионате, поэтому нам пока их сложно сравнить с другими кандидатами.

Вопрос пока находится на рассмотрении, но мы бы хотели в декабре и феврале провести специальные сборы и сыграть контрольную встречу, чтобы просмотреть тех футболистов, кто сейчас не получил вызов в национальную команду и кто не будет задействован в еврокубках. Это произойдет после сезона. И оценим их не только на тренировках, но и в матчах.

– То есть список очень серьезно обновится?

– Да. В нем будут те, кто не участвовал в международных матчах. Условно – из ЦСКА, "Зенита", "Краснодара" и "Ростова", по большому счету, не будет. Мы хотим реально дать возможность проявить себя всем игрокам, которые в нашем понимании достойны получить шанс. А оценить их возможно именно в таком формате. Повторю, этот вопрос находится на стадии рассмотрения. Есть уже две сборные, которые подтвердили желание сыграть – после чемпионата, в декабре, и в феврале, когда в разгаре будут сборы.