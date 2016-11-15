15:33 | ФУТБОЛ — Сборная России

Андрей Канчельскис: "В составе сборной России должны произойти изменения после бездарной игры с Катаром"

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Анатолий БЫШОВЕЦ (справа) и Станислав ЧЕРЧЕСОВ."Дайте Черчесову спокойно поработать!"

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис выразил мнение, что подопечным Станислава Черчесова необходимо проявить осторожность в товарищеском матче с Румынией. По его словам, состав национальной команды претерпит изменения.

– После поражения от Катара у футболистов должна появиться самоотдача и стремление к победе, - сказал Канчельскис. - Сборная Румынии всегда была непростой командой, с ними нужно быть осторожнее. Это весьма "колючий" соперник для России. Даже в советские времена против них было сложно играть. Часто встречи проходили жестко, иногда использовались провокации. Что касается состава, после бездарной игры с Катаром должны произойти изменения. Думаю, матч завершится вничью. (Любовь КОНЯЕВА)

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