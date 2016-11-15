Андрей Канчельскис: "У такой сборной есть будущее"

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис подчеркнул, что в контрольном матче национальной команды против Румынии (1:0) увидел то, чего не было в товарищеской игре против Катара (1:2). По мнению Канчельскиса, лучшим игроком в составе команды Станислава Черчесова в матче против Румынии был полузащитник Алексей Миранчук.

– То, чего я не увидел в матче с Катаром – желания, самоотверженности, искры в глаза, я нашел в игре с Румынией, – подчеркнул Канчельскис. – Ребята бились на каждом участке поля, создавали борьбу. Это уже радует. Несмотря на то, что не все получается, нужно работать и доказывать. Да, в игровом плане хотелось бы лучше. По моментам мы проиграли сборной Румынии. И в первом тайме у гостей была стопроцентная ситуация, а во втором не назначили пенальти в ворота нашей команды. Но при всем этом наши ребята – молодцы! Выдержали, дожали и в добавленное время забили гол!

– У такой сборной есть будущее?

– Конечно. Мы должны понимать, что у нас играла экспериментальная сборная. Многих основных футболистов нет. Знаете, можно проиграть как угодно. Но, если ребята бились, то и отношение к ним другое. С Катаром мы играли безвольно, по делу проиграли, а с Румынией боролись до конца и футбольный бог нас наградил положительным результатом. Да, не было яркой игры, хороших комбинаций, но были искры в глазах.

- Лучший игрок сборной России в этом матче?

– Миранчук. Он выглядел неплохо. Видно, что он может помочь нашей сборной в дальнейшем.