Андреас Гранквист: "Этот сезон точно запомнится российским болельщикам"

Капитан сборной Швеции Андреас Гранквист считает, что 2018 год запомнится болельщикам сборной России​. В заключительном матче Лиги наций B шведы обыграли россиян (2:0).

– Сборная России за короткий срок потеряла многих важных игроков, – цитируют "Известия" Гранквиста. – Отсутствие на поле нескольких лидеров серьезно сказалось на игре вашей команды. К тому же нам удалось показать достойный футбол. Тем не менее этот сезон точно запомнится российским болельщикам – он выдался очень хорошим.