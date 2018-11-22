Андреас Гранквист: "Этот сезон точно запомнится российским болельщикам"

Капитан сборной Швеции Андреас Гранквист считает, что 2018 год запомнится болельщикам сборной России. В заключительном матче Лиги наций B шведы обыграли россиян (2:0).
– Сборная России за короткий срок потеряла многих важных игроков, – цитируют "Известия" Гранквиста. – Отсутствие на поле нескольких лидеров серьезно сказалось на игре вашей команды. К тому же нам удалось показать достойный футбол. Тем не менее этот сезон точно запомнится российским болельщикам – он выдался очень хорошим.
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