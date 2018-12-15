Алла Шишкина: "ЗМС для футболистов? Без вопросов"

Двукратная олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Алла Шишкина сказала, что у нее нет вопросов по поводу справедливости присвоения футболистам сборной России звания Заслуженных мастеров спорта.

– То, что футболистам дали ЗМС после четвертьфинала ЧМ-2018, вас задело?

– Нет. Раз есть формулировка, что можно получить значок за поднятие духа нации и создание благоприятного имиджа страны, то без вопросов. Я сама неоднократно гуляла на Никольской во время ЧМ и видела, как радуется народ. Это было очень клево! Вот за этот праздник пусть и ходят со значками заслуженных мастеров.

– Вам за что дали ЗМС?

– За два золота чемпионата мира в Риме в 2009 году. (Андрей Сизякин)

На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала

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