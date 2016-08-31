Алан Дзагоев: "Черчесов - приверженец строгой дисциплины"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев отметил, что новый главный тренер национальной команды Станислав Черчесов предпочитает строгую дисциплину. Он добавил, что согласен с методами специалиста.

– У каждого тренера свои понятия о дисциплине: у кого-то больше послаблений, у кого-то меньше, – приводит официальный сайт РФС слова Дзагоева. – Существует много всяких нюансов, в которые я не хочу сейчас углубляться. Коротко скажу так: Станислав Саламович – приверженец строгой дисциплины, но перегибов точно нет. У нас есть допустимая степень свободы, и это, на мой взгляд, правильный подход.