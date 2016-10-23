"Торпедо" обыграло "Витязь", "Энергомаш" и "Авангард" потеряли очки

Московское "Торпедо" в 14-м туре первентсва России в группе "Центр" ПФЛ обыграло на выезде "Витязь" (3:1) и сравнялось по очка с подольским клубом. Другие лидеры турнира также потеряли очки. "Энергомаш" уступил брянскому "Динамо" (0:1), а курский "Авангард" сыграл вничью с раменским "Сатурном" (2:2).

Первенство России

ПФЛ

Группа "Центр"

14-й тур

"Авангард" (Курск) - "Сатурн" (Раменское) - 2:2 (1:1)

Голы: Тонких, 23 (1:0). Магомедов, 41 (1:1). Шанин, 63 (1:2). Газданов, 69 (2:2).

"Рязань" - "Металлург" (Липецк) - 1:1 (0:0)

Голы: Белоусов, 60 - с пенальти (0:1). Лабзин, 90+4 (1:1).

Удаление: Ващенко (Р), 59.

"Динамо" (Брянск) - "Энергомаш" (Белгород) - 1:0 (1:0)

Гол: Акопян, 13 - с пенальти (1:0).

Удаления: Васильев (Э), 70. Самсонов (Э), 83.

"Чертаново" (Москва) - "Калуга" - 4:0 (3:0)

Голы: Глушенков, 23 (1:0). Цыпченко, 30 (2:0). Цыпченко, 33 (3:0). Прудников, 50 (4:0).

"Витязь" (Подольск) - "Торпедо" (Москва) - 1:3 (1:2)

Голы: Гонежуков, 5 (0:1). Дворецков, 16 (0:2). Чеминава, 38 (1:2). Дворецков, 90 (1:3).

"Орел" (Орел) - "Зенит" (Пенза) - 3:1 (0:1)

Голы: Масютин, 17 (0:1). Мирошкин, 53 (1:1). Косицин, 56 (2:1). Сипатов, 79 (3:1).