Юрий Семин - об удалении Крыховяка: "Мы не самые грубые, мы чересчур миролюбивые"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 1/8 финала Олимп-Кубка России против "Енисея" (4:1) заявил, что будет давать шанс футболистам из академии красно-зеленых.

- Понравилась и результат, и игра в атаке, - сказал Семин на послематчевой пресс-конференции. - Ребята играли с большим удовольствием, многое у них получалось. Самое главное, что мы прошли в следующий раунд кубка. В таком сложном графике выглядели неплохо. Игроки, которые не так часто выходили в стартовом составе, в хороших кондициях и сыграли хороший матч. Единственный момент. Мы не самые грубые, мы чересчур миролюбивые даже. Но у нас уже шестое удаление, даже седьмое. То есть мы семь матчей играем в неполном составе.

- Ротация на матч связана с тем, что понимали – в матче будет благоприятный результат?

- Это все в комплексе. У нас не очень большая группа игроков. Сегодня у нас не смогли по медицинским показателям участвовать ни Смолов, ни Кверквелия, которому наложили 12 швов, Рыбус, Коломейцев, Фарфан… Ситуация сложилась так, что должны были играть другие. И они себя проявили хорошо. Причем все. Бывает, когда игрок сидит в резерве, не попадает в игровой ритм.

- Говорят, что Рыбус вернется на поле совсем не скоро. Почему об этом сообщили именно польские коллеги, а не клуб?

- Я не знаю почему. Это сложный момент, чтобы поставить диагноз. Не думаю, что у Рыбуса сложная травма. Нужно проявлять волю, выходить и начинать играть.

- Опять ситуация, когда "Локо" меняет состав и получается даже лучше, чем было до этого.

- Я не вижу в этом ничего плохого. Есть конкуренция молодых ребят. Сегодня у нас играла большая группа из академии, и они проявили себя неплохо, мы будем давать им шанс. Конкуренция никому не мешала. Человек, приходящий в "Локомотив", должен знать, что здесь конкуренция происходит каждый день. Нужно выигрывать эту конкуренцию. (Александр Рогулев)

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