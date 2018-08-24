Виктор Гончаренко: "Клубы премьер-лиги часто вылетают в 1/16 финала Кубка"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал жеребьевку 1/16 финала Кубка России. Армейцам предстоит встреча с "Тюменью", игра пройдет 26 или 27 сентября.

– По крайней мере, мы уже хорошо знаем поле, стадион (ЦСКА играл в Тюмени с "Енисеем". – Прим. "СЭ"), – приводит официальный сайт ЦСКА слова Гончаренко. – О "Тюмени" говорить сейчас сложно, потому что пока не обладаем полной информацией. Но на этой стадии легких соперников не бывает, в 1/16 финала часто вылетают клубы премьер-лиги. Будем настраиваться на тяжелую игру. Но до нее еще далеко, пока все мысли о чемпионате и Лиге чемпионов. Перед самим матчем оценим состояние команды и решим, кто будет играть.

Стали известны все пары 1/16 финала Кубка России