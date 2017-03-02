"Урал" и "Рубин" сыграют в Екатеринбурге

Матч 1/2 финала Кубка России между "Уралом" и "Рубином" состоится на поле екатеринбургского клуба 5 апреля, информирует официальный сайт казанцев. В этот же день состоится другой полуфинальный матч между "Локомотивом" и "Уфой". Хозяев поля в этой паре определит жеребьевка, которая пройдет на следующей неделе.

Напомним, что встреча четвертьфинала между "Краснодаром" и "Уралом" была перенесена из Екатеринбурга в Краснодар из-за неготовности газона "СКБ-Банк Арены".