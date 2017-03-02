15:02 | ФУТБОЛ — Кубок России

"Урал" и "Рубин" сыграют в Екатеринбурге

0
0
0
0
1

Матч 1/2 финала Кубка России между "Уралом" и "Рубином" состоится на поле екатеринбургского клуба 5 апреля, информирует официальный сайт казанцев. В этот же день состоится другой полуфинальный матч между "Локомотивом" и "Уфой". Хозяев поля в этой паре определит жеребьевка, которая пройдет на следующей неделе.

Напомним, что встреча четвертьфинала между "Краснодаром" и "Уралом" была перенесена из Екатеринбурга в Краснодар из-за неготовности газона "СКБ-Банк Арены".

Дополнительная информация

http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/6659-polufinal-kubka-rossii-sygraem-v-gostyah-5-aprelya

0
0
0
0
1
Материалы сюжета: Кубок России. 1/4 финала
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

nau043

это татары так зарешали или всё-таки РЕГЛАМЕНТ уже давно известен !

16:29

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ