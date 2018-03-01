Сетка плей-офф Кубка России

Состоялись три матча 1/4 финала Кубка России. "Шинник" победил "СКА-Хабаровск" (0:0, пен. 4:1), "Авангард" обыграл "Амкар" (0:0, пен. 7:6), а "Тосно" одержал победу над "Лучом-Энергией" (2:1).

В первом полуфинале "Шиник" сыграет "Авангардом".

Соперником "Тосно" по второму полуфиналу станет победитель матча между "Крыльями Советов" и "Спартаком". Встреча должна быть состояться 28 февраля, однако из-за мороза в минус 15 градусов судья Владимир Москалев принял решение не выводить команды на поле. По информации "СЭ", матч между самарцами и москвичами состоится в апреле.

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