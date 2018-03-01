13:46 | Футбол — Олимп Кубок России

Сетка плей-офф Кубка России

Сетка плей-офф Кубка России. Фото "СЭ"
Сетка плей-офф Кубка России. Фото "СЭ"
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Состоялись три матча 1/4 финала Кубка России. "Шинник" победил "СКА-Хабаровск" (0:0, пен. 4:1), "Авангард" обыграл "Амкар" (0:0, пен. 7:6), а "Тосно" одержал победу над "Лучом-Энергией" (2:1).

В первом полуфинале "Шиник" сыграет "Авангардом".

Соперником "Тосно" по второму полуфиналу станет победитель матча между "Крыльями Советов" и "Спартаком". Встреча должна быть состояться 28 февраля, однако из-за мороза в минус 15 градусов судья Владимир Москалев принял решение не выводить команды на поле. По информации "СЭ", матч между самарцами и москвичами состоится в апреле.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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osshulgin

нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog

17:00

vaysman

прикольно будет если спартак облажается

16:40

abs68

какие крылья, какой еще тосно, какие ещё коэффициенты - только Курский Авангард!!! ТОЛЬКО вперед и ни шагу назад, За нами РОССИЯ и АВАНГАРД!!!

15:28

ErnstRadir

хочется поболеть за Крылья или Тосно,НО как представлю,что они будут в ЛЕ в следующим году (в случаи победы в КР),мозг тут же начинает думать о коэффициентах УЕФА для РФПЛ...

14:26

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