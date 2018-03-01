Сетка плей-офф Кубка России

Состоялись три матча 1/4 финала Кубка России. "Шинник" победил "СКА-Хабаровск" (0:0, пен. 4:1), "Авангард" обыграл "Амкар" (0:0, пен. 7:6), а "Тосно" одержал победу над "Лучом-Энергией" (2:1).
В первом полуфинале "Шиник" сыграет "Авангардом".
Соперником "Тосно" по второму полуфиналу станет победитель матча между "Крыльями Советов" и "Спартаком". Встреча должна быть состояться 28 февраля, однако из-за мороза в минус 15 градусов судья Владимир Москалев принял решение не выводить команды на поле. По информации "СЭ", матч между самарцами и москвичами состоится в апреле.
osshulgin
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
17:00
vaysman
прикольно будет если спартак облажается
16:40
abs68
какие крылья, какой еще тосно, какие ещё коэффициенты - только Курский Авангард!!! ТОЛЬКО вперед и ни шагу назад, За нами РОССИЯ и АВАНГАРД!!!
15:28
ErnstRadir
хочется поболеть за Крылья или Тосно,НО как представлю,что они будут в ЛЕ в следующим году (в случаи победы в КР),мозг тут же начинает думать о коэффициентах УЕФА для РФПЛ...
14:26