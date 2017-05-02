Сергей Кирьяков: "В матче "Урал" - "Локомотив" будет такой же сценарий, как в "Реал" - "Атлетико"

Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков отметил, что наставник "Урала" Александр Тарханов настроит свою команду на борьбу с первой минуты в финале Кубка России с "Локомотивом".

- Все игроки "Урала" понимают, что это один из немногих шансов выиграть кубок, - цитирует "Р-Спорт" Кирьякова. - Задача "Урала" - сыграть на максимальной самоотдаче. Думаю, что Тарханов настроит свою команду на борьбу с первой минуты. Приблизительно такой же сценарий у матча будет, как и у встречи Лиги чемпионов между "Реалом" и "Атлетико", которая пройдет сегодня. Более классные игроки у "Локомотива", которые наверняка будут больше владеть мячом, больше времени проводить на половине поля "Урала". А "Урал" будет играть за счет контратак.

Вспомните игру "Урала" с "Краснодаром" в четвертьфинале Кубка России. "Урал" проигрывал со счетом 0:3 в первом тайме, но продолжил играть в свой футбол и забил три мяча, в том числе и после контратак. Сегодня будет приблизительно такой же сценарий.

Напомним, что финал Кубка России состоится сегодня в Сочи на стадионе "Фишт". Начало – в 18.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча "Локомотив" – "Урал".