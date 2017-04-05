Семин в шестой раз вышел в финал Кубка России

Для Юрия Семина финал Кубка России, который состоится 2 мая 2017 года в Сочи, станет уже шестым в тренерской карьере. Наставник "Локомотива" обновил собственный рекорд по числу попаданий в финал турнира. На счету ближайших преследователей Валерия Газзаева и Леонида Слуцкого – по четыре решающих матча. В случае победы в майском матче Семин выйдет на первое место среди тренеров по числу побед в Кубке России, пока он делит лидерство с Валерием Газаевым. (Кирилл БУРДАКОВ)

Тренеры, чаще всего выводившие свой клуб в финал Кубка России