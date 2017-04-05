Семин в шестой раз вышел в финал Кубка России

Для Юрия Семина финал Кубка России, который состоится 2 мая 2017 года в Сочи, станет уже шестым в тренерской карьере. Наставник "Локомотива" обновил собственный рекорд по числу попаданий в финал турнира. На счету ближайших преследователей Валерия Газзаева и Леонида Слуцкого – по четыре решающих матча. В случае победы в майском матче Семин выйдет на первое место среди тренеров по числу побед в Кубке России, пока он делит лидерство с Валерием Газаевым. (Кирилл БУРДАКОВ)
Тренеры, чаще всего выводившие свой клуб в финал Кубка России
|
Тренер
|
Клубы
|
Финалы
|
Победы
|
Юрий СЕМИН
|
Локомотив
|
6 (1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2017)
|
4 (1996, 1997, 2000, 2001)
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
ЦСКА
|
4 (2002, 2005, 2006, 2008)
|
4 (2002, 2005, 2006, 2009)
|
Леонид СЛУЦКИЙ
|
Москва, ЦСКА
|
4 (2007, 2011, 2013, 2016)
|
2 (2011, 2013)
|
Олег РОМАНЦЕВ
|
Спартак
|
3 (1994, 1998, 2003)
|
3 (1994, 1998, 2003)
|
Курбан БЕРДЫЕВ
|
Рубин
|
2 (2009, 2012)
|
1 (2012)
|
Миодраг БОЖОВИЧ
|
Амкар, Ростов
|
2 (2008, 2014)
|
1 (2014)
|
Гаджи ГАДЖИЕВ
|
Анжи, Кр.Советов
|
2 (2001, 2004)
|
0
|
Георгий ЯРЦЕВ
|
Спартак, Динамо
|
2 (1996, 1999)
|
0