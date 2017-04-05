21:55 | ФУТБОЛ — Кубок России

Семин в шестой раз вышел в финал Кубка России

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Для Юрия Семина финал Кубка России, который состоится 2 мая 2017 года в Сочи, станет уже шестым в тренерской карьере. Наставник "Локомотива" обновил собственный рекорд по числу попаданий в финал турнира. На счету ближайших преследователей Валерия Газзаева и Леонида Слуцкого – по четыре решающих матча. В случае победы в майском матче Семин выйдет на первое место среди тренеров по числу побед в Кубке России, пока он делит лидерство с Валерием Газаевым. (Кирилл БУРДАКОВ)

Тренеры, чаще всего выводившие свой клуб в финал Кубка России

Тренер

Клубы

Финалы

Победы

Юрий СЕМИН

Локомотив

6 (1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2017)

4 (1996, 1997, 2000, 2001)

Валерий ГАЗЗАЕВ

ЦСКА

4 (2002, 2005, 2006, 2008)

4 (2002, 2005, 2006, 2009)

Леонид СЛУЦКИЙ

Москва, ЦСКА

4 (2007, 2011, 2013, 2016)

2 (2011, 2013)

Олег РОМАНЦЕВ

Спартак

3 (1994, 1998, 2003)

3 (1994, 1998, 2003)

Курбан БЕРДЫЕВ

Рубин

2 (2009, 2012)

1 (2012)

Миодраг БОЖОВИЧ

Амкар, Ростов

2 (2008, 2014)

1 (2014)

Гаджи ГАДЖИЕВ

Анжи, Кр.Советов

2 (2001, 2004)

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Георгий ЯРЦЕВ

Спартак, Динамо

2 (1996, 1999)

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