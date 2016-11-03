"Рубин" примет "Сибирь" в 1/4 финала Кубка России

Определились хозяева полей во всех матчах 1/4 финала Кубка России, которые пройдут 1-2 марта 2017 года, информирует официальный сайт ФНЛ.

До этой стадии добрались шесть команд РФПЛ: "Локомотив", "Уфа", "Анжи", "Урал", "Краснодар" и "Рубин", и две команды ФНЛ – "Тосно" и "Сибирь".

Пара "Рубин" – "Сибирь" стала единственной, в которой пришлось прибегнуть к жеребьевке (в 1/16 и 1/8 финала обе команды по разу съездили в гости к сопернику и сыграли дома). В итоге хозяином поля в этой паре будет "Рубин".

В других четвертьфиналах сыграют: "Локомотив" – "Тосно", "Уфа" – "Анжи" и "Урал" – "Краснодар".