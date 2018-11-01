При Семаке "Зенит" проиграл пять гостевых матчей

В 1/8 финала Кубка России "Зенит" на выезде проиграл "Ростову" (1:3) и потерпел пятое гостевое поражение в нынешнем сезоне. За время работы Сергея Семака главным тренером сине-бело-голубые провели 12 матчей на чужих полях, одержав в них шесть побед при пяти поражениях и одной ничьей. (Кирилл Бурдаков)

Гостевые матчи "Зенита" при Сергее Семаке