22:07 | Футбол — Олимп - Кубок России

При Семаке "Зенит" проиграл пять гостевых матчей

Обсудить
4

В 1/8 финала Кубка России "Зенит" на выезде проиграл "Ростову" (1:3) и потерпел пятое гостевое поражение в нынешнем сезоне. За время работы Сергея Семака главным тренером сине-бело-голубые провели 12 матчей на чужих полях, одержав в них шесть побед при пяти поражениях и одной ничьей. (Кирилл Бурдаков)

Гостевые матчи "Зенита" при Сергее Семаке

Дата

Турнир

Город

Матч

29.07.2018

Чемпионат

Тюмень

Енисей – 2:0

09.08.2018

Лига Европы

Минск

Динамо Мн – 0:4

13.08.2018

Чемпионат

Казань

Рубин – 1:0

26.08.2018

Чемпионат

Уфа

Уфа – 2:0

30.08.2018

Лига Европы

Мольде

Мольде – 1:2

16.09.2018

Чемпионат

Оренбург

Оренбург – 2:1

20.09.2018

Лига Европы

Копенгаген

Копенгаген – 1:1

26.09.2018

Кубок

Астрахань

Волгарь – 4:0

30.09.2018

Чемпионат

Махачкала

Анжи – 1:2

21.10.2018

Чемпионат

Москва

Динамо – 0:1

29.10.2018

Чемпионат

Самара

Кр.Советов – 1:0

01.11.2018

Кубок

Ростов-на-Дону

Ростов – 1:3
Обсудить
4
Загрузка...
Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/8 финала
Материалы других СМИ
Загрузка...