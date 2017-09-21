Полоз - в нападении "Зенита" на матч с "Динамо"

Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч 1/16 финала Кубка России против питерского "Динамо". С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Лодыгин, Анюков, Мевля, Новосельцев, Терентьев, Ригони, Паредес, Капленко, Нобоа, Жирков, Полоз.

Встреча состоится сегодня, начало – 20.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Динамо" – "Зенит"