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19:22 | Футбол — Кубок России

Полоз - в нападении "Зенита" на матч с "Динамо"

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Стал известен стартовый  состав "Зенита" на матч 1/16 финала Кубка России против питерского "Динамо". С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Лодыгин, Анюков, Мевля, Новосельцев, Терентьев, Ригони, Паредес, Капленко, Нобоа, Жирков, Полоз.

Встреча состоится сегодня, начало – 20.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Динамо" – "Зенит"

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

Панюков на замену выйдет.

19:30