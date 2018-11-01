Миодраг Божович: "Это вторая игра, в которой в которой "Крылья Советов" незаслуженно проигрывают"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович - о матче с "Краснодаром" (1:2 д.в.) в 1/8 финала Олимп-Кубка России.

- Это вторая игра, в которой мы незаслуженно проигрываем. У нас были хорошие моменты, чтобы решить матч раньше, но не забивали. Потом пропустили. Это футбол. Жалко игроков, они сражались 120 минут. Не заслуживали поражения, но что делать...

- Разберите пропущенные голы. Кто ошибался, это системные ошибки?

- Никогда не разбираю голы. Мы между собой это разберем. Виноват я. Когда команда проигрывает и пропускает, виноват тренер. Плохо говорить фамилии.

- Игроки много сил оставили? Команда восстановится к матчу с "Уфе"?

- Три дня назад была игра с "Зенитом". Сегодня хотели поберечь игроков. Было трудно Канунникову, Башкирову. Надеюсь, успеем восстановиться. Осталось четыре дня.

- "Крылья" недавно проиграли "Краснодару" 0:3. Вы не руководили командой, но может сможете сказать, в чем прибавила команда?

- С "Краснодаром" было достаточно моментов. Игра повеселее стала.

- Довольны игрой Соболева?

- Он старается. Нападающий доказывает только голами. Будет забивать, будет играть, - цитирует тренера Rusfootball.info.