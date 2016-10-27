19:20 | ФУТБОЛ — Кубок России

Михаил Кержаков был удален в матче "Анжи" – "Зенит"

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Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков получил красную карточку в матче 1/8 финала Кубка России с "Анжи". Вратарь вышел за пределы штрафной и сбил нападающего махачкалинской команды Филиппа Будковского. Вместо него на поле появился Юрий Лодыгин. Через 4 минуты "Анжи" забил второй мяч в ворота "Зенита".

Трансляция матча "Анжи" – "Зенит"

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (7)
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зенит-супер-чемпион

бидно досадно,но ладно

20:03

ErlDrossel

Вратарь играет четко на красную. За такое требуется дисквалификация на пару матчей именно чемпионата. Дайте почувствовать уверенность Лодыгину. Не дайте погибнуть таланту

20:02

oleg_Spb

По крайней мере один день не будет вони про подсуживание, подкуп судей, коварство Мутко и иные варианты "праведного" московского и не московского гнева...

19:50

vaysman

про симуляцию не бомжам говорить

19:49

hattabych

Была пожалуй симуляция. Непонятно правда за что удаление, сначала то судья ж.к. показал, а после консультации с боковым к.к. Варианта два: фол последней надежды и неспортивное поведение. Фол последней надежды главный должен сам определять, без всяких консультаций. Может Кержаков матом ругался. В протоколе напишут.

19:47

letmebetomorrow

в любом случае зенит безобразно играет с анжи - думают на классе пройдут. или решают сконцентрироваться на других турнирах, или безалаберность, или одно из двух.

19:32

NikolaySNG

А то, что Будковский симулировал падение, видимо, никого не интересует на этом сайте?

19:27

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