Михаил Кержаков был удален в матче "Анжи" – "Зенит"

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков получил красную карточку в матче 1/8 финала Кубка России с "Анжи". Вратарь вышел за пределы штрафной и сбил нападающего махачкалинской команды Филиппа Будковского. Вместо него на поле появился Юрий Лодыгин. Через 4 минуты "Анжи" забил второй мяч в ворота "Зенита".
зенит-супер-чемпион
бидно досадно,но ладно
20:03
ErlDrossel
Вратарь играет четко на красную. За такое требуется дисквалификация на пару матчей именно чемпионата. Дайте почувствовать уверенность Лодыгину. Не дайте погибнуть таланту
20:02
oleg_Spb
По крайней мере один день не будет вони про подсуживание, подкуп судей, коварство Мутко и иные варианты "праведного" московского и не московского гнева...
19:50
vaysman
про симуляцию не бомжам говорить
19:49
hattabych
Была пожалуй симуляция. Непонятно правда за что удаление, сначала то судья ж.к. показал, а после консультации с боковым к.к. Варианта два: фол последней надежды и неспортивное поведение. Фол последней надежды главный должен сам определять, без всяких консультаций. Может Кержаков матом ругался. В протоколе напишут.
19:47
letmebetomorrow
в любом случае зенит безобразно играет с анжи - думают на классе пройдут. или решают сконцентрироваться на других турнирах, или безалаберность, или одно из двух.
19:32
NikolaySNG
А то, что Будковский симулировал падение, видимо, никого не интересует на этом сайте?
19:27