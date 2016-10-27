Михаил Кержаков был удален в матче "Анжи" – "Зенит"

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков получил красную карточку в матче 1/8 финала Кубка России с "Анжи". Вратарь вышел за пределы штрафной и сбил нападающего махачкалинской команды Филиппа Будковского. Вместо него на поле появился Юрий Лодыгин. Через 4 минуты "Анжи" забил второй мяч в ворота "Зенита".

Трансляция матча "Анжи" – "Зенит"