Матч "Рубин" - "Динамо" перенесен на 25 октября

Матч 1/8 финала Олимп-Кубка России между "Динамо" и "Рубином" перенесен на 25 октября. Изначально игра должна была состояться 31 октября или 1 ноября.

- Сегодня РФС уведомил "Динамо" о том, что матч 1/8 финала Олимп-Кубка России состоится в четверг 25 октября на "Казань-Арене". Начало игры в 19.00 по московскому времени, - говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.