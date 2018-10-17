Матч "Рубин" - "Динамо" перенесен на 25 октября

Матч 1/8 финала Олимп-Кубка России между "Динамо" и "Рубином" перенесен на 25 октября. Изначально игра должна была состояться 31 октября или 1 ноября.
- Сегодня РФС уведомил "Динамо" о том, что матч 1/8 финала Олимп-Кубка России состоится в четверг 25 октября на "Казань-Арене". Начало игры в 19.00 по московскому времени, - говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.
Сегодня @official_rfs уведомило @FCDM_official о том, что матч 1/8 финала #КубокРоссии #РубинДинамо состоится в четверг 25 октября на #КазаньАрена. Начало игры в 19.00 pic.twitter.com/FLDF48hTGQ– FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 17 октября 2018 г.
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