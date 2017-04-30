"Локомотив": "Победа в Кубке будет не финальной точкой, а началом нового пути"

"Локомотив" выпустил видеопревью к финалу Кубка России против "Урала". Трофей команды разыграют на стадионе "Фишт" в Сочи.

"Да, мы команда. Почти год мы были в дороге. Шли по графику. Держались курса. Знали, что будет непросто. Работали. Преодолевали. Кто-то скажет, что мы лишь в шаге от цели. Но это будет не финальная точка, а начало нового пути", - говорится в закадровом тексте.

Матч "Урал" - "Локомотив" состоится 2 мая, начало - в 18.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.