"Локомотив" и "Уфа" сыграют в Москве

Полуфинальный матч Кубка России между "Локомотивом" и "Уфой" пройдет в Москве, информирует пресс-служба железнодорожников. Встреча пройдет 5 апреля, а время начала игры будет объявлено позднее. Во другом полуфинале сыграют сыграют "Урал" и "Рубин". Финал Кубка России пройдет 2 мая в Сочи.
⚠️ В полуфинале Кубка России против @UfaFc сыграем дома!– ФК Локомотив (@fclm_official) 7 марта 2017 г.
Дата матча: 5 апреля. Время объявим позднее #КурсНаКубок 🏆 pic.twitter.com/DPqX07vRpq
shpasic
а что ж не в Краснодаре-то?))
13:40