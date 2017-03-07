"Локомотив" и "Уфа" сыграют в Москве

Полуфинальный матч Кубка России между "Локомотивом" и "Уфой" пройдет в Москве, информирует пресс-служба железнодорожников. Встреча пройдет 5 апреля, а время начала игры будет объявлено позднее. Во другом полуфинале сыграют сыграют "Урал" и "Рубин". Финал Кубка России пройдет 2 мая в Сочи.