12:53 | ФУТБОЛ — Кубок России

"Локомотив" и "Уфа" сыграют в Москве

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Полуфинальный матч Кубка России между "Локомотивом" и "Уфой" пройдет в Москве, информирует пресс-служба железнодорожников. Встреча пройдет 5 апреля, а время начала игры будет объявлено позднее. Во другом полуфинале сыграют сыграют "Урал" и "Рубин". Финал Кубка России пройдет 2 мая в Сочи.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

а что ж не в Краснодаре-то?))

13:40

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