"Краснодар" – "Ростов": онлайн трансляция – в 19.30

В среду, 5 декабря, пройдет первый матч 1/4 финала Кубка России между клубами "Краснодар" и "Ростов". Соперники встретятся на стадионе "Арена Краснодар", начало – в 19.30 по Москве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Краснодар" – "Ростов".

Ответная игра между этими соперниками состоится 23 февраля будущего года в Ростове-на-Дону. Победитель этой встречи сыграет с сильнейшей команды из пары "Локомотив" – "Рубин".

После матча "Краснодар" – "Ростов" на сайте "СЭ" вас будут ждать обзор игры, видео голов (хайлайты), мнения тренеров, экспертов и другие материалы об играх Кубка России.

"Краснодар" – "Ростов": Кубок России, 1/4 финала, первый матч, 5 декабря 2018 года, прямая трансляция матча, начало – 19.30 (мск)