"Краснодар" договорился с "Уралом" о переносе матча Кубка России на 28 февраля

"Урал" и "Краснодар" договорились о переносе матча Кубка России с 1 марта на 28 февраля. Встреча пройдет в Екатеринбурге, таким образом, "Урал" может провести первый в истории клуба зимний матч на домашней арене.

– Клубы "Урал" и "Краснодар" договорились перенести игру, которая должна была состояться 1 марта в рамках Кубка России, на 28 февраля по просьбе краснодарского клуба, – цитирует ТАСС пресс-службу "Урала". – Теперь мы ожидаем официальное подтверждение РФС, с большей вероятностью РФС не будет препятствовать переносу матча.