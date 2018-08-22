Игорь Колыванов: "Зенит" или "Локомотив" в Кубке? "Уфу" давайте!"

Главный тренер "Торпедо" на пресс-конференции после матча 1/32 финала Кубка России с "Шинником" (2:0) поделился мнением относительно соперника в следующем раунде турнира.

- Мне будет интересно, в каком мы состоянии будем, и как мы будем играть с командами премьер-лиги, - заявил Колыванов. - Соперники все непростые - и "Зенит" - лидер, и "Локомотив" - действующий чемпион, и даже "Уфа", которая 6 место заняла в прошлом году. Вчера разговаривал с Шамилем Газизовым, они тоже могут на нас попасть. "Локо" или "Зенит"? "Уфу" давайте!

Напомним, что 50-летний Колыванов работал главным тренером "Уфы" в 2012-15 годах. Соперником торпедовцев по 1/16 финала может стать "Зенит", "Уфа", "Динамо" или "Арсенал". (Евгений БЕЛОУСОВ)

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