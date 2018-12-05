Григорий Иванов: "Подобными играми зимой мы просто подрываем репутацию Кубка"

Президент "Урала" Григорий Иванов перед первым матчем 1/4 финала Олимп-Кубка России со "Спартаком" считает, что было бы логичней перейти на двухматчевую систему начиная с полуфинала, с учетом климатических условий. Он добавил, что подобные игры подрывают репутацию турнира.

– Играть в футбол зимой очень тяжело, – приводят "Известия" слова Иванова. – По сути, оба матча четвертьфинальной стадии будут сыграны при холодной погоде – в декабре и феврале. Не понимаю, зачем это сделали. С учетом наших климатических условий было бы логичней перейти на двухматчевую систему начиная с полуфинала. А подобными играми зимой мы просто подрываем репутацию Кубка, к которому и так далеко не все относятся серьезно.

Это ведь национальный трофей, который дает путевку в Лигу Европы, и он должен разыгрываться в комфортных условиях и для команд, и для болельщиков. Уверяю, что матч со "Спартаком" не соберет полный стадион.

Матч пройдет в среду, 5 декабря, в Москве на стадионе "Открытие Арена". Начало – в 19:30 по московскому времени.

"Спартак" – "Урал": Олимп-Кубок России, онлайн-трансляция, 5 декабря, начало – в 19.30 (мск).