16:51 | ФУТБОЛ — Кубок России

Гол Жонатаса вывел "Рубин" в полуфинал Кубка России

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В матче 1/4 финала Кубка России "Рубин" на своем поле одолел "Сибирь" – 1:0. Единственный гол на 88-й минуте забил Жонатас. Следующим соперником казанцев станет "Урал". Поединок состоится 5 апреля в Екатеринбурге.

Кубок России

1/4 финала

"Рубин" – "Сибирь" – 1:0 (0:0)

Трансляция матча "Рубин" - "Сибирь"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/cup/2016-2017/playoff/

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Материалы сюжета: Кубок России. 1/4 финала
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