Гол Жонатаса вывел "Рубин" в полуфинал Кубка России

В матче 1/4 финала Кубка России "Рубин" на своем поле одолел "Сибирь" – 1:0. Единственный гол на 88-й минуте забил Жонатас. Следующим соперником казанцев станет "Урал". Поединок состоится 5 апреля в Екатеринбурге.
Кубок России
1/4 финала
"Рубин" – "Сибирь" – 1:0 (0:0)
Трансляция матча "Рубин" - "Сибирь"
Г⚽⚽⚽⚽Л! @fcrk #НашФутбол #КубокРоссии. 1/4 финала. #РубинСибирь 1:0 88' Жонатас @Jonathasjesus22 pic.twitter.com/DHbKHWMYSW– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 1 марта 2017 г.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/cup/2016-2017/playoff/