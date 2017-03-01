Гол Жонатаса вывел "Рубин" в полуфинал Кубка России

В матче 1/4 финала Кубка России "Рубин" на своем поле одолел "Сибирь" – 1:0. Единственный гол на 88-й минуте забил Жонатас. Следующим соперником казанцев станет "Урал". Поединок состоится 5 апреля в Екатеринбурге.

Кубок России

1/4 финала

"Рубин" – "Сибирь" – 1:0 (0:0)

Трансляция матча "Рубин" - "Сибирь"